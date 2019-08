Záchranná stanice pro zvířata v Jinonicích v novém. Praha už má vizualizace, stavět začne příští rok

Podle projektu se do nového areálu pražské záchranné stanice vejde až osm set zvířat, stávající záchranná stanice má kapacitu čtyři sta až pět set zvířat. Provoz nové stanice by měl být také ekologičtější.

„Bude co nejvíce využívat dešťovou vodu a budovy budou vybavené zelenými střechami. Půjde o nejvytíženější záchrannou stanici v celé České republice,“ vysvětluje Petr Hlubuček.

Součástí nového areálu bude veterinární ordinace, jednotka intenzivní péče, rehabilitační zařízení, ohrady, voliéry i vodní nádrž. Dominantou má být léčebné zařízení pro labutě a vodní ptáky a odchovna veverek.

Jednotlivé komplexy voliér budou multifunkční, aby se v případě potřeby mohly přizpůsobit konkrétním potřebám přijatých živočichů. V areálu vzniknou také rehabilitační výběhy pro kopytníky a vodní výběh pro vydru a bobra, kteří se začínají objevovat v pražské přírodě.

Praha plánuje žádat o stavební povolení na nový areál na přelomu září a října. Stavba by pak měla začít v polovině příštího roku, hotová by měla být do dvou let.