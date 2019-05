Praha postaví novou záchrannou stanici pro volně žijící zvířata. Výstavba vyjde na více než 100 milionů

Pražští radní schválili výstavbu nové záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Jinonicích. ČT to potvrdil náměstek primátora Petr Hlubuček. Nové prostory pro zvířata by měly stát více než 100 milionů korun. Výstavba by mohla začít ke konci letošního roku, nebo v první polovině roku příštího.