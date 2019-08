Začíná stavba prostějovského obchvatu. Uleví Olomoucké ulici, kterou projíždí dvanáct tisíc aut denně

Podle náměstkyně primátora Aleny Raškové (ČSSD) se při výkupu podařilo nastavit rozumnou cenu za metr čtvereční. „Cena půdy je tam maximálně padesát korun a vykupovalo se za šest set korun. Takže to byl přece jenom rozdíl a snad to některé ovlivnilo,“ řekla.

V budoucnu by mohly vzniknout i navazující obchvaty obcí ve směru z Prostějova na Konici. Problém s hustou dopravou mají například ve Ptení. „Starostové obcí by chtěli, aby to šlo mimo obce, kde jim nyní auta jezdí u domů. To už by bylo ale tak k miliardě a bude to asi na další volební období,“ sdělila Rašková.

Olomouc čeká na další úsek

V plánu jsou i další komunikace, které mají odklonit zejména tranzitní dopravu z měst v Olomouckém kraji. Například Olomouc už má hotové dva úseky – jižní a západní část obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic momentálně plánuje takzvanou východní tangentu.

Komunikace má pomoci zejména městským částem Hodolany, Pavlovičky, Bělidla a Chválkovice. Zatím musí všechna auta, i ta nákladní, jezdit po vytížené výpadovce na Šternberk, po které navíc jezdí i tramvaje. Situace je tam nejhorší v dopravních špičkách.

Podle aktuálních informací z Ředitelství silnic a dálnic je zahájení stavby východní tangenty olomouckého obchvatu naplánováno na rok 2025. Budování skoro sedm a půl kilometru dlouhého úseku by mělo probíhat tři roky.