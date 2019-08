Řidiči opět projedou po Lanovém mostě na Jižní spojce, začíná oprava Strakonické ulice

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 však pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.

Omezení na Strakonické potrvá devět dní

Kvůli opravě vozovky bude od neděle omezen provoz ve Strakonické ulici v Praze u Lahovického mostu. Výměna povrchu na půlkilometrovém úseku potrvá devět dní. Provoz zůstane po většinu času zachován ve dvou zúžených pruzích v obou směrech.

V neděli ale bude provoz omezen ještě víc, auta projedou pouze v jednom pruhu směrem z centra a bude uzavřen nájezd z Radotína. V úterý se pak zúžení do jednoho pruhu týkat naopak směru do Prahy a uzavřen bude sjezd do Radotína.

Práce pro Technickou správu komunikací provede společnost Eurovia. „Vzhledem k vytíženosti Strakonické jsme požádali o nasazení většího množství pracovníků, aby se akce zvládla v co nejkratší možné době,“ dodala mluvčí TSK.