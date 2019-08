Vykolejený vlak vyřadil z provozu trať u Mariánských Lázní na tři týdny

Provoz na železnici mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou, který je přerušený poté, co v úseku v neděli 28. července vykolejil vlak, by mohl být obnoven 20. srpna. Odhadují to odborníci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) po prohlídce trati a provizorního náspu po nehodě.