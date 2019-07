Komín Strakáč půjde k zemi. Úředníci povolili demolici známé dominanty Vítkovic

„Český báňský úřad (ČBÚ) rozhodl o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Proti rozhodnutí ČBÚ se nelze odvolat, to znamená, že rozhodnutí nabylo právní moci,“ řekl mluvčí ČBÚ Bohuslav Machek.

Komín položí 120 kilo trhaviny

„Jedná se o komín, který je mimořádně robustní, to znamená, že se k němu bude muset přistupovat s patřičnou pokorou, aby opravdu spadl,“ řekl střelmistr Zdeněk Šobíšek. K demolici bude potřeba zhruba 120 kilogramů trhaviny, kterou střelmistři umístí do 160 vrtů.

Příprava samotného odstřelu bude na místě probíhat asi týden. Podle Šobíška je potřeba připravit podmínky bezpečného použití výbušnin, což znamená stanovení bezpečnostního okruhu. „Pokud se nám všechno podaří zařídit, a je to velmi složité i z hlediska omezení dopravy a podobně, tak by se to mohlo odehrát někdy v polovině srpna,“ řekla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.