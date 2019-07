Sanace ostravské Aglomerace vrcholí. O případném zbourání dominantního komínu rozhodnou úředníci

V takzvané ostravské Aglomeraci nedaleko Dolních Vítkovic vrcholí sanační práce, šedesátihektarový areál by měl být připraven pro další využití už začátkem příštího roku. Dominantou Aglomerace i nadále zůstává nejmohutnější cihlový komín v Česku, takzvaný strakáč, o jehož případném zbourání by měl do konce měsíce rozhodnout báňský úřad. Spolek Svatý Václav by chtěl známou stavbu zachránit.