Nadšenci chtějí v Ostravě zachránit 101 metrů vysoký komín. Při demolici by k zemi padlo 10 tisíc tun cihel

Projekt výstavby lanovky by mohl být podle prvotních plánů rozdělen do tří samostatných úseků. Hlavní trasa, tedy propojení Dolní oblasti Vítkovic s ostravskou zoo, by měla spojit tyto turistické cíle do 12 minut jízdy.

Další trasa by mohla propojit území Nové Karoliny s Dolní obastí Vítkovic a třetí by podle projektantů mohla vést přímo nad zoologickou zahradou. Lanovka s kapacitou 8–10 osob v kabince může podle projektantů za hodinu přepravit nejméně 800 osob, je možné počítat až s 1600 osobami za hodinu.

V patě komína by podle Dominka Rašky mohla být rovněž kavárna, ve výšce 45 metrů pak vyhlídka, do které by se návštěvníci dostali výtahem.

„Zlikvidovat komín, který je pravděpodobně unikátem v celé Evropě, by byla škoda,“ řekl Raška. Podle něj by měl komín zůstat jako solitér a mělo by se hledat jeho nové využití. Navrhuje například vybudování lezecké stěny či jeho využití pro stavbu lanovky, o které se uvažuje.

„Dovedu si představit sportovní a rekreační využití. U stěny by mohla být restaurace i kavárna. Popřípadě i přístavba se šatnami a sociálním zázemím,“ dodal.

DOV loni navštívilo 1,5 milionu osob

Ostravské Dolní Vítkovice (DOV) navštívilo loni 1,56 milionu lidí. Je to návštěvnický rekord, v roce 2016 to bylo 1,3 milionu návštěvníků. Průmyslové areály, pod které spadají například aula Gong, Svět techniky či hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, jsou v České republice nejnavštěvovanější mimopražský cíl.

V zájmu turistů se před Dolními Vítkovicemi dlouhodobě držely jen tři turistické cíle v Praze – Pražský hrad, petřínská rozhledna a Zoo Praha.

Sdružení Dolní oblast Vítkovice loni slavilo deset let od svého vzniku. Výroba surového železa skončila v Dolních Vítkovicích v roce 1998, od té doby prošel areál proměnou za stovky milionů korun. Část industriálního areálu je národní kulturní památkou.

Po ukončení výroby areál několik let chátral. Někdejší vysoká pec číslo 1, z níž se stalo muzeum popisující výrobu železa, se pro návštěvníky otevřela v roce 2012. Od té doby se v DOV každý rok otevřela veřejnosti nová nebo opravená budova.

Z bývalého plynojemu se stala multifunkční aula Gong, v areálu Dolních Vítkovic se konají velké hudební festivaly jako Colours of Ostrava nebo Beats for Love, vznikly tam například malý a velký Svět techniky. Nyní se tam chystá pobočka Národního zemědělského muzea.