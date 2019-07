Přerov bourá problémovou ubytovnu Chemik. Zmizí do konce roku

Demolice bývalé sociální ubytovny Chemik na Velkých Novosadech v Přerově by měla stát 18,9 milionu korun bez DPH. Částku nabídla firma, která vyhrála výběrové řízení. Osmipatrovou budovu by měla postupně rozebrat do konce roku. Přerov dostal od ministerstva pro místní rozvoj na celou akci potřebnou desetimilionovou dotaci, kterou byla demolice podmíněna.