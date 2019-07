Demoliční bagr začal bourat domy ve Škodově ulici. Ghetto už nebude hyzdit Přerov

Podle primátora Vladimíra Puchalského (Společně pro Přerov) je důležité, že změny začaly. „Souvisí to s vybudováním průpichu – silničního průtahu městem – s odkloněním dopravy od nádraží přes Mádrův podjezd, a tím se otevírá obrovský prostor rozvoje pro toto území, od pivovaru až po nádraží. Proto jsme vyhlásili urbanistickou soutěž, abychom se dopracovali k nějakému závěru. Tím se napravuje strategická chyba minulého vedení. Deset let se tady nic nedělo,“ řekl Puchalský.

„Škodova ulice byla ostuda města. Jsme rádi, že se nám konečně po deseti letech daří toto napravit, a doufáme, že tady vznikne nová pěkná čtvrť. Nechali jsme zpracovat novou urbanistickou studii, která by měla být hotova zhruba v polovině prosince. A na základě toho se budeme dále rozhodovat, s kým budeme jednat, například s nějakým developerem.“

Demoliční bagr v pondělí na místě přitahoval pozornost řady obyvatel města. Lidé si pády zdí domů filmovali i fotili na telefon, ze vzduchu situaci snímal také dron. Na místě budou moci nezvyklou atrakci sledovat kolemjdoucí ještě několik týdnů. K zemi postupně pošle bagr čtyři bytové domy.

Specializovaná firma, která zakázku na demolici vyhrála, má na bourání a vyčištění lokality 60 dnů. Náklady na demolici činí tři a půl milionu korun. Město na revitalizaci plochy získalo dotaci téměř 2,5 milionu korun. „V rámci dotace by zde měla vzniknout parková úprava. Pokud bychom měli lepší projekt do tří let, dotaci vrátíme a začneme realizovat projekt, který vznikne z urbanistické studie,“ doplnil Měřínský.