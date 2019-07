Přerov dá 40 milionů za hotel Strojař, aby z něho nebyla ubytovna

Přerov odkoupí od ministerstva obrany za 40,5 milionu chátrající hotel Strojař. V pondělí to schválili zastupitelé, přestože před dvěma měsíci nabídku zamítli. Hlavním důvodem změny postoje je obava, že by ostatní zájemci mohli z hotelu pro téměř čtyři sta lidí udělat další ubytovnu pro chudé. „Je to nutné zlo,“ shodli se zastupitelé.