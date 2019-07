Baťův mrakodrap láká k návštěvě. Po revitalizaci je kompletně přístupný včetně vyhlídkové terasy

Západní část vyhlídkové terasy Baťova mrakodrapu je součástí nového prohlídkového okruhu po památkově chráněné budově s jednotným informačním a orientačním systémem. Lidé tam najdou také rozměrný bronzový model zobrazující město v 50. letech minulého století, který má na délku pět a na šířku přes dva metry.

Váží více než půl tuny a vznikal podle dobových leteckých map. „Vytvářeli jsme 3D data, která se potom tiskla na 3D tiskárně. Následně se model formoval do vosku a odléval do bronzu. Je to určitě jeden z největších bronzových modelů, který ve střední Evropě máme vyrobený touto technologií,“ vysvětlil Jan Pavézka ze Studio Ellement Zlín.

Na terase jsou návštěvníkům také k dispozici dalekohledy podobné těm na amerických mrakodrapech.