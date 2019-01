Páternoster v Baťově mrakodrapu se opět rozjel. Rekonstrukce trvala rok

Jeden stisk tlačítka a třicet kabinek na nekonečném řetězu se po roční pauze znovu dalo do pohybu. Z patnáctého patra až do přízemí trvá cesta kabinky páternosteru necelé tři a půl minuty. „Je to sofistikovaný, a přesto strašně jednoduchý stroj. Má původ už v antice, kdy se podobným způsobem dopravovala voda ze studní,“ vysvětlil Boris Kovanda zodpovědný za stavební dozor.

Ve strojovně výtahu je historický štítek, rok výroby 1938 a pak každý rok revize. Po zatím poslední rekonstrukci má výtah nový motor, převodovku i řetěz, byly repasovány všechny kabiny. Mazání převodovým olejem je ale původní. „Cílem rekonstrukce bylo zachovat co nejvíce historických dílů,“ řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Krajský úřad, který v mrakodrapu sídlí, byl investorem renovace výtahu, která si vyžádala víc než osmnáct milionů korun.

Mrakodrap s páternosterem nechal postavit Jan Antonín Baťa podle projektu architekta Vladimíra Karfíka jako nové sídlo ředitelství své obuvnické firmy. S výškou sedmdesát sedm a půl metru byl v době svého vzniku nejvyšší budovou ve střední Evropě. Na kontinentu byl tehdy vyšší jen palác Všeobecné bankovní jednoty v belgických Antverpách s výškou osmdesát sedm metrů.