Poslední dům v bohumínské problémové lokalitě se mění v hromadu cihel. Vzniknou tam stavební parcely

Dělníci v Bohumíně demolují poslední z chátrajících cihlových domů v dříve problematické čtvrti v ulici Petra Cingra. Lokalitu chce město do dvou let proměnit na parcely určené pro stavbu rodinných domů. V budoucnu by tam mohlo vzniknout až 39 nových staveb. Demolice posledního objektu bude stát zhruba milion korun.