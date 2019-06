Úleva pro Lechovice. Silničáři zprovoznili dlouho očekávaný obchvat, z obce odvede tisíce aut

Obchvat se připravoval od 90. let

Stavba se začala připravovat v polovině devadesátých let, komplikovaly ji ale výkupy pozemků. Nyní místní uvažují, jestli odklon dopravy z průtahu neovlivní podnikatele, především majitele restaurací, kde se řidiči často zastavovali. „Nějaké procento poklesu určitě bude. Uvidíme časem, co a jak. Zatím to necháváme být,“ řekl Petr Novotný z restaurace U Bazalů.

Čas prověří i jinou možnou slabinu obchvatu. Už v minulosti se ozývali lidé, kterým trasa vyrostla před zahradami. Podle nich chybí protihlukové stěny. Projektová dokumentace ale říká, že nejsou třeba. Ředitelství silnic a dálnic bude pro jistotu hluk kontrolně měřit.