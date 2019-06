Vesničkou projede 5 tisíc kamionů denně, nyní se začíná stavět vytoužený obchvat

Ještě předtím by ji měli silničáři opravit. A v budoucnu zanikne křižovatka ze současné silnice na Práče.

Plánování a příprava stavby trvaly roky

Výstavba obchvatu se začala plánovat už před desítkami let. Problémem bylo například to, že obchvat nepatřil mezi prioritní stavby vlády, kam se dostal až před několika lety. Až pak začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s přípravou stavby, musely se vykoupit stovky pozemků. Vypořádání s vlastníky parcel trvalo více než rok a půl.

Výběrové řízení na dodavatele stavby také trvalo asi rok. Výstavbu zdržel i objev archeologického naleziště, které bylo v lokalitě nalezeno, a jež odborníci zkoumali taktéž celý rok.

Problémová byla i samotná podoba obchvatu. „Chtěli jsme například více sjezdů a výjezdů. Nakonec zůstane jenom křižovatka od Brna pro sjezd i výjezd, směrem na Znojmo zůstane jenom výjezd. Další křižovatka bude na jihu obce se současnou silnicí na Borotice,“ vysvětlil starosta Josef Juráček (nez.).

Obchvat zrychlí cestu mezi Brnem a Znojmem

Obchvat Lechovic by měl zrychlit cestu z Brna do Znojma a dál do Vídně. Momentálně se řidiči dostanou po dálnici D52 z Brna do Pohořelic, dál pak cesta pokračuje po silnici I. třídy č. 53. Lechovice jsou přitom poslední obcí, kterou tato frekventovaná cesta prochází.