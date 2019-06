Do centra dvěma pruhy, z centra jedním. Nové opatření v Brně u Zvonařky řidičům moc neulevilo

Dva jízdní pruhy ve směru do centra u Zvonařky začínají až za křižovatkou s ulicí Dornych. Před ní se ale silnice stále zužuje do jednoho pruhu. Tak jako je tomu ve směru opačném. Podle reakcí řidičů na sociálních sítích opatření příliš nepomohlo. Před rozšířením silnice se stále tvoří „špunt“.

„Jedná se o provizorní, dočasné opatření do zprovoznění ulice Dornych, kdy se budeme muset na Zvonařku zase vrátit, ale věřím, že zprovoznění Dornychu bude mít pozitivní dopad na průjezdnost,“ řekl radní pro investice Magistrátu města Brna David Grund (ODS). Dornych by se měl otevřít 1. září. Do té doby se budou muset řidiči spokojit alespoň s jedním pruhem navíc.

Rozšíření Žabovřeské ulice dostalo zelenou

Rušno je i v ulici Žabovřeská, téměř každé ráno tam řidiči zažívají kolony. Ulevit by se oblasti mělo po rozšíření silnice, které dostalo po průtazích zelenou. Ředitelství silnic a dálnic dostane v úterý povolení na stavbu hlavního úseku Velkého městského okruhu. Jeho vydání zdrželo odvolání spolku Voda z Tetčic, který byl proti této stavbě. Ministerstvo dopravy však jeho napadení zamítlo.