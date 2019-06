Dostane do krajiny potřebnou vodu, nebo negativně změní její ráz? Experti se liší v názoru na kanál Dunaj–Odra–Labe

Bude třeba postavit přečerpávací stanice

V rámci průplavu se počítá s úseky, kde vodní cestu tvoří řeka, a s partiemi uměle vybudovaného kanálu. V řece voda proudí, do kanálu se podle zpracovatele napustí a neodtéká. Vodu by podle návrhu mohly distribuovat také přečerpávací stanice, fungující na stejném principu jako elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Navržené je i čerpání vody z Dunaje. Podobně funguje průplav Rýn–Mohan–Dunaj. Od Dunaje má pět přečerpávacích nádrží do nejvyššího bodu a voda potom teče menšími toky v severním Bavorsku. „Je to velmi hodnotné obzvlášť v suchých obdobích. Je to velká výhoda, protože tato voda je potřebná pro zásobení velkých aglomerací,“ řekl vedoucí Vodní cesty a lodní úřad úsek Dunaj Guido Zander.

„Vodu přečerpáme z jedné nádrže do druhé. Voda zachovává vodorovnou hladinu, takže se to vyrovná, voda se dostane k dalšímu stupni, další etáži,“ vysvětlil zpracovatel studie proveditelnosti Sweco Hydroprojekt Martin Pavel.

„Je to zatím výsledek studie, není to rozkresleno nijak technicky do detailu a bezesporu to ještě vyvolá řadu otazníků, jak procesních, tak technických, protože objem vody není úplně malý,“ řekl ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy Luděk Sosna.