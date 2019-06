Trůn Milosti. V Brně na Petrově je k vidění dosud neznámý obraz Alfonse Muchy

Alfons Mucha namaloval Trůn Milosti v roce 1880 pravděpodobně pro farnost v Ivančicích, odkud pocházel. Bylo to dva roky po tom, co ho nevzali na pražskou Akademii výtvarných umění pro nedostatek talentu a on dostal práci jako malíř divadelních kulis a opon.

„Na obraze je vidět zjednodušené malování, jaké se používá právě při malování kulis. Je tedy patrné, že v té době byl Mucha ovlivněn tím, co dělal,“ řekl ředitel Diecézního muzea Martin Motyčka.

Pracovníci brněnské diecéze objevili obraz v ivančické farnosti. „Obraz byl zaprášený a bylo potřeba ho vyčistit. Při tom čištění se objevila ta drobná signatura, která je šedou barvou, takže ji ten prach kompletně zakrýval,“ popsal ředitel muzea.