Mládě rejnoka ze zlínské zoo už začalo přijímat potravu. Má rádo ústřice a mušle

Mládě je podle něj prvním živočichem svého druhu, který přišel na svět v českých zoologických zahradách. Narození siby ománské v zajetí považuje Horský za výjimečné i v evropském kontextu.

„Dostává to nejlepší, co se může v této republice dostat. Oni jsou dost vybíraví, zvlášť když jsou mláďata, protože jejich potrava je podstatně odlišná od té v lidské péči. Snažíme se dávat různorodou potravu. Co bych zmínil, jsou třeba ústřice, mušle, samozřejmě všechno chlazené, nevařené, nesolené,“ řekl Horský.

Expozici nazvanou Zátoka rejnoků otevřela zoo v roce 2014. Kromě mláděte v ní lidé mohou spatřit 18 dospělých jedinců. Mimořádná je nejen svou rozlohou, ale také možností přímého kontaktu mezi rejnoky a návštěvníky, kteří se jich pod vodou s oblibou dotýkají.