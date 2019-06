Včely na Ostravsku otrávil postřik řepky. Chemické látky našli veterináři ve všech vzorcích

Postřik se musí předem hlásit

„K postřiku by mělo dojít za určitých podmínek, to znamená minimálně hodinu po západu slunce, kdy teplota klesne pod dvanáct stupňů,“ přiblížila redaktorka ČT Lucie Křížková. Tento postup zemědělec dodržel, jenže v noci po postřiku začalo pršet, a tak se chemická látka nedostatečně vstřebala do rostlin, díky čemuž snadněji došlo k otravě včel.

Hlavní problém je ale v tom, že zemědělec včelaře o plánovaném postřiku neinformoval. Měl by to udělat minimálně 48 hodin před postřikem, telefonicky nebo například formou letáků. Včelaři sice svá včelstva přestěhovat nemůžou, ale mohli by jim například podat více vody, právě tu včela potřebuje, když se brání pesticidům.