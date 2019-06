Řeka v centru Ostravy dostane vyhlídkovou plošinu, ekologové se ale dalším zásahům vzpírají

Do srpna by měla být dokončena rekonstrukce ploch v okolí pomníku Miloše Sýkory a jejich bezbariérové napojení na pěší komunikace a cyklostezku. Součástí úprav řeky je i vybudování vyhlídkové plošiny a stupňovité terasy se schodištěm. Momentálně má řeka Ostravice v této lokalitě podobu skoro stejnou, jako by tomu bylo v přírodě.

Ochránci přírody tvrdí, že razantní zásahy v okolí řeky nejsou vhodné a budou mít negativní vliv na život živočichů. „Jsou tam krásné úseky řeky jako štěrkové lavice zarostlé vegetací, je tam plno obojživelníků, jsou tam plazi i malé rybičky, které se mohou vyvíjet,“ upozornil ekolog z Ostravské univerzity Bohumír Lojkásek.