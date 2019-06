Oprava přerovské ulice Polní se v termínu nestihne. Jednosměrný provoz se tam vrátí možná v srpnu

Kvůli neplánovaným pracím se bude muset termín dokončení stavby posunout. Magistrát plánuje, že by Polní ulici otevřel už v srpnu, bylo by to však jenom v jednom směru, zatím se neví ve kterém. „Přerovský radní pro dopravu navrhl směr ze Zlína na Olomouc, konečné rozhodnutí ale bude na Olomouckém kraji,“ uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Oprava ulice Polní výrazně komplikuje průjezd městem. Všechna auta musí momentálně jezdit přes ulici Velká Dlážka, což přináší problémy hlavně pro centrum Přerova a okolí.