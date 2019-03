Uzavření vytíženého tahu Přerov zatím zvládá. Čekají ho měsíce omezení

„Vypadá to zatím více než dobře, doprava je plynulá, ani na okolních částech města se netvoří nějak velké kolony. Řekl bych dokonce, že je doprava plynulejší než běžně. Řidiči většinou dodržují dopravní značení a objížďky,“ řekl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek. Strážníci budou kritické úseky hlídat také v následujících dnech, a to i v nočních hodinách.

Zaměřit se chtějí především na řidiče nákladních aut, kteří vjedou i přes zákaz do centra. „Už jsme rozdali několik pokut. Byli to řidiči, kteří nerespektovali dopravní značení zákaz vjezdu nad 3,5 tuny na Velkou Dlážku směrem do centra. Ignorovali jak návěstí, tak zákazy vjezdu. Část kamionů se daří ještě v křižovatce odklonit dopravní policií, která zde řídí dopravu, někteří to však nerespektují a projíždějí dále,“ uvedl Komínek. V nočních hodinách se hlídky zaměří hlavně na tranzitní dopravu.