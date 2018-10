V Přerově začala stavba průtahu městem. Vyjít má na 358 milionů korun

Podle Martina Smolky z olomouckého pracoviště ŘSD by stavba průtahu měla být spolufinancována z evropských fondů.

Dopravní situaci v Přerově, který má 44 000 obyvatel, má zlepšit také nový úsek dálnice D1. Předloni začala stavba dálnice mezi Lipníkem a Přerovem, na který má navázat desetikilometrová část D1 z Říkovic do Přerova. Je to poslední chybějící úsek na D1 z Prahy přes Brno a Ostravu do Polska.