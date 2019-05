Vydatné deště v Olomouci zavřely obrazárnu Muzea umění. Zaměstnanci odstraňují vlhkost

„Obrazárnu jsme museli uzavřít z technických důvodů, a to kvůli problémům s deštěm, objevila se tam vlhkost. Má to zřejmě souvislost se současným počasím, nyní se to snažíme odstranit,“ řekl mluvčí Muzea umění v Olomouci Tomáš Kasal.

Část expozice je uzavřena od úterka, přístupná zůstává první část mapující umění z první poloviny 20. století, která se nachází v podkroví muzea v Mansardě. Podle Kasala se zatím nedá odhadnout, kdy budou problémy s vlhkostí vyřešeny.