Lékaři v Brně zkoušejí lepidlo na kosti. Mohlo by zjednodušit a urychlit léčbu zlomenin

V případě běžných zlomenin je třeba poraněnou ruku nebo nohu znehybnit na několik týdnů. Jde-li o zlomeninu tříštivou s mnoha kostními úlomky zasahujícími kloub, tak je její hojení ještě horší a často zdlouhavé. Ani operace nemusí přinést dobré výsledky. V takových případech by mohlo pomoci speciální lepidlo, které vyvinuli lékaři kliniky úrazové chirurgie pod vedením Milana Krtičky společně s týmem vědců z centra CEITEC pod vedením Lucy Vojtové. „Dnes nejsme schopni ty úlomky dokonale fixovat. Lepidlo má schopnost slepit kost, není toxické a indukuje kostní růst. Proroste kost a pevně ji spojí,“ vysvětluje Krtička. Do běžné praxe by se lepidlo mohlo dostat za deset let Lékaři zatím lepidlo testovali na prasečích stehenních kostech. Na nich vytvořili jednoduché i tříštivé typy zlomenin a potom je slepili tak, že se obnovil původní tvar. Lepidlo ztuhlo nejpozději do dvou minut a úplně se vytvrdilo do 72 hodin. Lékaři pak udělali i zkoušky v ohybu a v tahu. „Zjistili jsme, že v této fázi je lepidlo schopné úlomky udržet,“ řekl lékař.

přehrát video Lepení prasečí kosti Zdroj: FN Brno

„V současné době děláme testy biokompatibility. A připravujeme se na to, použít postup na živých zvířatech,“ popsal Milan Krtička. „Na základě provedeného experimentu si dovolíme tvrdit, že námi testované kostní lepidlo by mohlo být úspěšně použito v klinické praxi,“ uzavřel Milan Krtička a dodal, že by se v běžné praxi mohlo lepidlo začít používat do deseti let.