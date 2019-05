Kraj stopl příjem žádostí o kotlíkové dotace. Podle hejtmana byl zájem enormní

Jeden žadatel může získat dotaci skoro 130 tisíc

Pokud Moravskoslezský kraj dostane dalších pět set milionů korun, mohl by mezi žadatele rozdělit celkem miliardu. Ani to však zřejmě nepokryje zájem všech žadatelů v regionu. „Tyto prostředky by nám vláda měla přiklepnout velmi brzy. Navýšení bude projednávat už v červnu tohoto roku a já pevně věřím, že to pro občany našeho kraje a pro naše životní prostředí dopadne dobře,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová (ANO).

Příspěvek pro jednoho žadatele je až 127 500 korun. Peníze mohou majitelé starých zařízení použít na nákup plynového kondenzačního kotle, tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu. Ti, kteří by chtěli topit uhlím, peníze nedostanou.