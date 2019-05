Prodáno. Bývalé vojenské sklady v Olomouci se vydražily za 353 milionů

Vyvolávací cena byla stanovena s ohledem na znalecký posudek, který hodnotu pozemků a budov stanovil na 367 milionů korun. Klváček už dříve uvedl, že veřejnou elektronickou aukci připravil na základě pokynu hlavního zajištěného věřitele Net Media Group, kterým je firma Gallanzaro.

Budoucnost areálu je zatím nejasná

Už dříve se mluvilo o tom, že o areál by mohl projevit zájem olomoucký developer Richard Morávek, který v místě bývalého Mila v centru Olomouce spolu s několika dalšími partnery postavil nákupní centrum Galerie Šantovka. Případný odkup areálu ale už dříve odmítl komentovat.

Zatím ani není možné spekulovat o tom, co by v místě bývalých vojenských skladů mohlo vzniknout. „Lze uvést pouze to, že jakákoliv stavba na území města Olomouce musí být v souladu s územním plánem,“ připomněla nedávno mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.