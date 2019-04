Konec olomouckého strašáka? Bývalé vojenské sklady jdou do aukce za 300 milionů

Dluhy Net Media Group vůči Fio bance včetně úroků byly nakonec převedeny na firmu QFUS a následně na společnost Gallanzaro. Ta do řízení přihlásila pohledávky v celkové výši 621 milionů a stala se tak největším věřitelem Net Media Group. Insolvenční správce firmy eviduje přihlášené zajištěné pohledávky za 661 milionů korun a nezajištěné za 227 milionů.

Nedá se ani odhadnout, co by v místě bývalých vojenských skladů u Velkomoravské ulice mohlo v budoucnu vzniknout. „Lze uvést pouze to, že jakákoliv stavba na území města Olomouce musí být v souladu s územním plánem,“ připomněla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.