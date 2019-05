Olomoucký soud snížil trest za usmrcení manželky a tchyně na 10 let

Vrchní soud v Olomouci snížil trest třiašedesátiletému Rostislavu Kotalovi z Ostravy z patnácti na deset let vězení. Původně byl obviněn z vraždy své ochrnuté manželky a nemohoucí tchyně, soud ho ale nakonec odsoudil za zabití. Vzal v úvahu to, že muž, který se o manželku několik let staral, spáchal čin v silném rozrušení. Původně mu přitom hrozilo až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.