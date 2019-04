U Prahy hoří les v těžko přístupném terénu, vlaky do Kralup nejezdí

Požár byl ohlášen v poledne, hoří lesy ve skalách nad Vltavou. Kvůli ohni byla kromě trati uzavřena také nedaleká cyklostezka. Plameny hasiči stále nemají pod kontrolou.

Podle mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody hoří úsek o velikosti zhruba 500 krát 100 metrů, požár se dál již nešíří. „Nikdo není ohrožen. Pro hasiče je to obtížné, musíme tam dovážet vodu. Naštěstí je tam Vltava, kde si vrtulník může brát vodu,“ řekl mluvčí.

Požár v blízkosti kolejí u zastávky Řež 🔥 dnes bohužel opět negativně ovlivnil provoz na trati 090 z Prahy do Děčína 🛤 🚧 🚫 ⚠️ 🚨 pic.twitter.com/Q7fB2NI4Is — Zbigniew Adamus (@Zbysso) April 19, 2019

Osobní vlaky a rychlíky mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou nejedou. Náhradní autobusová doprava s velmi omezenou kapacitou jezdí jen do Prahy-Holešovic, dál do centra musí cestující využít metro nebo tramvaje. Ostatní stanice a zastávky na trase zůstávají bez obsluhy.

V úseku z Prahy-Holešovic do Roztok mohou cestující využít vlaky městské linky S49 v hodinovém intervalu. Vlak Eurocity 172 pojede z Prahy do Děčína odklonem přes Lysou nad Labem, Mělník do stanice Ústí nad Labem západ. Ve stanici Praha-Holešovice tak zastavovat nebude.

Středočeští hasiči ve čtvrtek hasili přes dvacet požárů trávy nebo lesa. Nejvíce událostí hasiči dostali nahlášeno odpoledne, hašení často komplikoval špatně přístupný terén a mnohdy také vítr. U čtyř požárů hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných.