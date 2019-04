Žena z Ostravy žádala soud o odškodné za špinavý vzduch. Neuspěla

Svou nemajetkovou újmu spatřovala v prožívaném stresu a obavách. Civilní žalobu podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, avšak neuspěla. Zastání nenašla ani u odvolacího Městského soudu v Praze. Podle odvolacího senátu sice úřední postup státu nebyl správný, Skýbová ale neprokázala souvislost se vznikem újmy a další část jejího nároku je promlčená.

Nevyhověl jí ani Nejvyšší soud: „Podaný opravný prostředek byl odmítnut,“ stojí v databázi InfoSoud. Odůvodnění zatím Nejvyšší soud nezveřejnil.

„Zvažujeme podání ústavní stížnosti, protože Nejvyšší soud ve svém stručném rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a jeho závěry stojí podle nás na chybné interpretaci toho, co bylo v dovolání uvedeno,“ reaguje právní zástupce žalobkyně Pavel Černý.

„V každém domě rakovina“

V kraji se přitom v poslední době nejedná o jediný případ, kdy se jednotlivci chtějí domáhat ochrany svého zdraví soudní cestou. Tým Reportérů ČT před nedávnem přinesl případ sedmasedmdesátileté penzistky z Radvanic, která se po diagnostikování rakoviny plic rozhodla žalovat stát.

„To, co tady máme okolo sebe, a to, co dýcháme, má určitě vliv na zdraví. To jsme poznali nejenom my s manželem. V blízkém sousedství je téměř v každém domě rakovina, buďto plic, nebo leukémie, rakovina prsu, i u hodně mladých,“ argumentovala. Ministerstvo životního prostředí případ komentovat nechtělo.