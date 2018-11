Jedy z koksáren podruhé. Dokument ČT sleduje, jak se barví nebe nad Ostravou

„Lidé, kteří se tam pohybují, natočili během celého roku další videa. Už jich jsou desítky a my jsme to s nimi společně celé sledovali. Ukázalo se, že vizuálně se situace opakují,“ sdělil režisér dokumentu Jedy z koksáren Tomáš Netočný.

Příčina je neznámá

Při vzniku dokumentu jeho tvůrci oslovili vedení koksárny, to se však natáčení snímku nechtělo účastnit. A natáčení odmítla i Česká inspekce životního prostředí – její zástupci napsali, že vzhledem k charakteru technologického stupně vývoje výroby koksu a zachování udržitelné výroby není technicky možné zcela vyloučit občasné úniky emisí.

Podle Marka Bruštíka z odboru životního prostředí moravskoslezského krajského úřadu by měl do komínů jít už vyčištěný koksárenský plyn. „Určitě by to nemělo takto čmoudit, teď je otázkou, co se tam stalo,“ sdělil.