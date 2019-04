Římská říše sahala až k Mušovu. Co tam po sobě Římané zanechali, ukáže nové archeologické centrum

Minulost spojenou s Římany archeologové pod Pálavou odhalují už desítky let. Nové centrum naváže na naučnou stezku. Navíc ji doplní o nové poznatky z historicky významné lokality. „V návštěvnickém centru můžeme zájemcům mnohem víc představit to, co vidíme na obrázcích - předměty, archeologickou práci, půdorysy domů,“ popsal archeolog.

První návštěvníky přivítá nová expozice pravděpodobně v první polovině příštího roku. Dlouhodobě bude nejen pro školy nabízet i výukové programy připomínající Římany pod Pálavou.