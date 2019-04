Opravu náměstí v Orlové dokončí jiná firma. Hotové je zatím jen parkoviště před úřadem a zastávka

Město Orlová by chtělo vyhlásit výběrové řízení v následujících třech měsících. V tom případě by se stavba mohla opět rozběhnout na přelomu letošního a příštího roku. Hotová by mohla být za další tři roky. Původně mělo být náměstí dokončeno už loni v říjnu.

Oprava náměstí začala v prosinci 2016. Stavba se ale zastavila kvůli nákladům na takzvané vícepráce ve výši 58 milionů korun. S částkou vedení Orlové nesouhlasilo a nakonec se rozhodlo spolupráci s dosavadním stavebním sdružením ukončit.