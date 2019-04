Bruntál odmítá zařízení na zplyňování odpadu. Má strach o kvalitu ovzduší a vody

Kapacita zařízení by měla být 360 tisíc tun ročně, což podle vedení radnice odpovídá celkovému množství komunálního odpadu v celém Moravskoslezském kraji. „V podhůří Jeseníků, nedaleko Slezské Harty, by se likvidoval odpad svážený z Polska, Olomouckého i Moravskoslezského kraje,“ kritizuje starosta Bruntálu Petr Rys (Bruntál 2018).

Fungování zařízení v takové lokalitě je podle něj nepřípustné. Připomněl, že to může negativně ovlivnit život ve městě i v okolních obcích. Jde hlavně o dopad na ovzduší, kvalitu vody, dopravu i vzhled krajiny. „Chceme do procesu vstoupit, chceme mít všechny informace o něčem, co může výhledově zásadně ovlivnit život lidí,“ doplnil starosta.

Radnice proto v rámci zjišťovacího řízení požaduje, aby byl záměr posuzován v celém rozsahu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Haly i vysoké komíny

Vysokokapacitní zařízení na plazmové zplyňování odpadu má vzniknout v lokalitě skládky v Horním Benešově. Firma chce postavit několik hal a také dva padesátimetrové komíny. Produkovat má biolíh, ekologický vitrifikát použitelný ve stavebnictví a slitiny kovů.