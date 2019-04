Stanice metra D oživí výtvarníci. Praze s tím pomůže Národní galerie i David Vávra

Praha nechá pro každou stanici plánované trasy metra D z Pankráce do Písnice vypracovat návrhy výtvarných řešení. Z nich pak komise vybere vítěze. Novinářům to v pondělí řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Akce se uskuteční pod záštitou Národní galerie Praha (NG) a spolupracovat na ní bude architekt David Vávra. Náklady na akci budou do deseti milionů korun. Stavbu metra zajišťuje dopravní podnik (DPP), který letos plánuje zahájit na Pankráci geologický průzkum. Trasa má ulevit přetížené lince C.