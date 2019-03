Jednání bylo neadekvátní, ale trestný čin to nebyl. Soud zprostil obžaloby policisty, kteří připoutali výtržnici k mříži

Státní zástupce Leo Foltýn původně označil zákrok policistů za neadekvátní. Nakonec ale navrhl muže zprostit obžaloby, protože podle něj nedošlo k trestnému činu. V případě Miroslava Vaňka a Ondřeje Pašky se ale podle něj mohlo jednat o kárné provinění. Navrhl proto, aby se věcí zabývaly orgány policie. Samosoudce Jiří Přibyl to usnesením povolil. Obhájci žádali u svých klientů zproštění obžaloby, jejich jednání nepovažovali za protiprávní.

Žena už dřív řekla, že se cítila bezmocná a ponížená. Na čtvrteční hlavní líčení nepřišla, nedostavila se ani její zmocněnkyně. Trojice mužů se hájila, že ženu připoutali, aby si kopáním a údery do mříží neublížila. Soud měl k dispozici videozáznam, který incident zachycuje.

Policista Vaněk byl s rosudkem spokojený. „Jsem rád, že to takhle dopadlo, protože několikrát byl rozsudek, že jsem vinný. Ulevilo se mně a myslím, že celé rodině. Jsem nevinný. Jednal jsem v souladu s právními předpisy, snažil jsem se to udělat podle svého největšího vědomí i svědomí, jak to bylo nejlepší možné, abych poškozené hlavně neublížil,“ řekl novinářům Miroslav Vaněk. Jestli bude kvůli trestnímu stíhání požadovat finanční satisfakci, odmítl komentovat.

Původní tresty zrušil až Nejvyšší soud

Už v dubnu 2017 uložil okresní soud Ondřeji Paškovi a Miroslavu Vychodilovi roční trest podmíněně odložený na jeden rok, Vaňkovi rok a půl s odkladem na dva roky. Uznal trojici vinnou ze zneužití pravomoci úřední osoby, Vaňka i z porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Jeho verdikt potvrdil také odvolací soud.

Muži ale uspěli se svým dovoláním u Nejvyššího soudu, který loni rozsudky okresního i krajského soudu zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně. Nejvyšší soud označil jednání policistů za nesprávné, nedosáhlo však podle něj takové intenzity, aby bylo nutné přistoupit k aplikaci trestního práva.

Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Státní zástupce se sice vzdal práva na odvolání a stížnost, Jakub Vychodil si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou. K rozsudku se zatím nevyjádřila ani poškozená žena.