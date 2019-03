V Ostravě pokřtili knihu o horolezeckých legendách. Vznikala dvacet let

Nápad napsat knihu o největších horolezeckých legendách vznikl už v roce 1997. Tehdy se publicista Martin Krejsa účastnil výpravy v Pákistánu. Tam se setkal například s Dinou Štěrbovou a Luďkem Záhoranským.

„Večer se vyprávěla spousta historek a já říkal, že je to škoda, že to nikdo nenapsal, protože když je to v ústní podobě, tak to dříve nebo později zanikne,“ řekl Krejsa.

Na lepším konci lana

V knize Navždy první se píše například o Michalu Orolínovi, který jako první Čechoslovák zdolal osmitisícovku Nanga Parbat v Pákistánu. Jedinou ženou mezi zúčastněnými legendami byla Dina Štěrbová. Ta v roce 1984 dosáhla s Věrou Komárkovou himálajského vrcholu Čo Oju. „Když lezla holka s klukem, tak byla na tom lepším konci lana. Jenže když člověk něco dělá, tak nechce být vláčenej. Takže jsem hodně lezla s holkama,“ vzpomíná Štěrbová.

Křest si v ostravském kině Vesmír nenechalo ujít asi pět stovek fanoušků. Kmotrem knihy se stal první Čech, který vystoupil na vrchol Mount Everestu, Leopold Sulovský. „Úžasné je jen to, že tady jsou. Dát dohromady tu skupinu na jedno pódium, nemluvě o té knížce, je obrovský výkon,“ řekl Sulovský.