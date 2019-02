Osmdesát kilometrů bez benzínky. Před cestou do Zlína se vyplatí natankovat

Řidiči jedoucí po dálnici do Zlína by už brzy měli mít možnost natankovat nebo se občerstvit. V současnosti na úseku mezi Rohlenkou a Otrokovicemi nenajdou ani jednu čerpací stanici. Ve srovnání s intenzitou dopravy směrem do Prahy jezdí totiž do Zlína výrazně méně aut. Až loni se podařilo Ředitelství silnic a dálnic najít nájemce čerpací stanice. Řidiči budou moci na nové benzínce natankovat zhruba za rok a půl.