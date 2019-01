Orlová dál bojuje za zachování tamní nemocnice. Město potvrdilo, že chce na její provoz přispívat

přehrát video Chtějí zachránit nemocnici

Podle starosty města Miroslava Chlubny (Nezávislí a Změna pro lidi) se napětí přenáší už i do personálních vztahů v nemocnici. Nevyloučil, že by město v případě zachování nemocnice mohlo přispět na její provoz. Vedení Moravskoslezského kraje plánuje přesunout z Orlové do Karviné internu, ortopedii a chirurgii. V nemocnici by měly zůstat ambulance či rehabilitační péče. Zvýšit by se naopak měl počet lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty.

„Například ortopedie tím, jak je výkonná a vyhlášená, zajišťuje některé ortopedické výkony, které nikdo v okolí dělat nechce. Když se přestěhuje, sníží se její výkonnost zhruba o 50 procent. Prodlouží se čekací lhůty a odejdou odborníci, kteří řekli, že do Karviné nepůjdou.“ Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi) starosta města Orlová

Někteří zdravotníci navrhovali, aby nemocnice fungovala jako jednooborová. Zachovala by se v ní vyhlášená ortopedie s internou. „Vytáhla by se jenom chirurgie, která by šla pryč, a zůstala by tam jen jednodenní chirurgie. Jenže i tu chirurgii je potřeba k určité části ortopedických operací,“ uvedl Chlubna. Podle něj by se primáři měli ještě sejít s hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO).