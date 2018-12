Radní Orlové se perou o nemocnici. Vadí jim rušení lůžek a stěhování interny či chirurgie

Optimalizaci, která počítá se zrušením lůžkových oddělení a jejich převedením do Karviné, budou zastupitelé kraje projednávat ve čtvrtek. Před budovou hejtmanství chtějí lidé z Orlové demonstrovat.

Vedení Moravskoslezského kraje plánuje přesunout z Orlové do Karviné internu, ortopedii a chirurgii. V nemocnici by měly zůstat ambulance či rehabilitační péče. Zvýšit by se měl počet lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Stěhovat se má i lůžková část rehabilitačního oddělení, protože kraj chce v Karviné vybudovat komplexní rehabilitační centrum. Změny kraj vysvětluje ekonomickou ztrátou či nedostatkem personálu.

Lékaři do sousedních nemocnic nechtějí

S přesunem ale dlouhodobě nesouhlasí vedení města, lékaři a další personál nemocnice. Ekonom Stanislav Saksa, který dříve pracoval v managementu nemocnice a má přehled o její ekonomice, se domnívá, že orlovská nemocnice má být personálně vykradena ve prospěch dvou jiných nemocnic.

Předpokládá, že záměr představitelům kraje nevyjde a lékaři do Karviné a Havířova neodejdou. „Využijí nabídek z jiných okresů a o tyto odborníky přijdeme,“ varoval. Potvrzuje to i zdravotní sestra z Orlové Vlaďka Balajková. „Z nás ani jedna nepůjde pracovat do Karviné,“ řekla.

Město i lidé z orlovské nemocnice, která obsluhuje spádovou oblast s 55 tisíci lidmi, se obávají toho, že optimalizace zhorší dostupnost lékařské péče v regionu. O přesunu pracovišť budou krajští zastupitelé rozhodovat ve čtvrtek. Vedení Orlové chystá před budovou kraje demonstraci, na kterou pojedou čtyři autobusy.