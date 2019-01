Ostravský primátor kritizoval stav ve fakultní nemocnici. Její šéf se bude během několika měsíců vybírat už potřetí

Zájemci se mohou hlásit do 23. ledna. Macura si ale umí těžko představit, že by se do třetího výběrového řízení za poslední rok spontánně přihlásil někdo jiný.

„Je to kompetence pana ministra, on se ji rozhodl využít, ale je to současně i jeho zodpovědnost. Důsledky rozhodnutí jdou plně za ním,“ dodal. Podle primátora jde o čas, protože nemocnice je bez spolehlivého a trvalého ředitele delší dobu.