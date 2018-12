Kvůli lednovému požáru hotelu na Novém Městě policie obvinila dva zaměstnance

Policisté vyloučili úmyslné zavinění požáru, vznikl na dvoře hotelu, pravděpodobně od nedopalku. „Osoby jsou podezřelé ze zločinu obecného ohrožení z důvodu, že porušily povinnost, kterou měly při správě tohoto objektu, a že způsobily smrt. Hrozí jim sazba tři až deset let,“ uvedl vedoucí druhého oddělení pražské policie Jiří Zábrodský. Škoda je podle něj kolem deseti milionů korun.

Podle Zábrodského se požár ze dvora rozšířil do recepce a poté do celého hotelu. V případě, že by správně fungovalo požární zabezpečení, oheň by se podle něj izoloval pomocí speciálních dveří. Ty však byly ponechány otevřené, protože zaměstnancům hotelu překážely v průchodu.

Zároveň bylo vypnuto elektrické zabezpečení, které kromě požárního alarmu mělo také zajistit vypnutí elektřiny a zapnutí odvětrávání. Právě zamoření hotelu kouřem stálo život všechny oběti požáru.