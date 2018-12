V Ostravě lidé demonstrovali za záchranu orlovské nemocnice. Žádají odstoupení náměstka hejtmana pro zdravotnictví

Demonstranti, mezi nimiž byli hlavně současní a bývalí zaměstnanci nemocnice, požadovali odstoupení náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO), který má optimalizaci na starosti.

Vedení Moravskoslezského kraje plánuje přesunout z Orlové do Karviné internu, ortopedii a chirurgii. V nemocnici by měly zůstat ambulance či rehabilitační péče. Zvýšit by se měl počet lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Stěhovat se má i lůžková část rehabilitačního oddělení, protože kraj chce v Karviné vybudovat komplexní rehabilitační centrum. Změny kraj vysvětluje ekonomickou ztrátou či nedostatkem personálu.

Diskuse se pak přenesla na zasedání zastupitelstva, kde opozice poukazovala například na to, že je optimalizace nedostatečně připravená a nemá podporu samosprávných orgánů. Své výhrady zopakovali i občané a zaměstnanci nemocnice, kteří předali petici s 11 000 podpisy, v níž lidé vyjadřují nesouhlas s postupem kraje. Zastupitelé se nakonec dohodli, že ředitel nemocnice Jiří Matěj by měl předložit vlastní a ucelený návrh, jak by se situace mohla řešit. Konečné rozhodnutí navíc bude v kompetenci krajských zastupitelů.