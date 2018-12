Brněnská policie zadržela ženu kvůli podezření, že okrádala seniory přímo v bytech

Příbuzní jedné z podvedených seniorek umístili do jejího bytu kamerový systém, aby mohli stařenku kontrolovat kvůli jejímu zdravotnímu stavu. Kamera nakonec posloužila i k odhalení zlodějky. Když čtyřiadevadesátiletá žena řekla blízkým, že nemá na zaplacení nájmu, začali zjišťovat, co se s jejími penězi stalo. Kamerový záznam pak ukázal, že ji opakovaně pod falešnými záminkami navštívila cizí žena a nenápadně ji připravila nejdříve o několik bankovek, pak o celou peněženku. Stačilo zazvonit a říct, že má žízeň.

Podobná trestná činnost zacílená na seniory je podle policistů poměrně častá. „Absolutní drzost, žádné zábrany,“ popsal metody pachatelů policejní mluvčí Pavel Šváb. Mnozí senioři jsou rádi, že se o ně někdo zajímá, povídá si s nimi a pak se nechají snáze oklamat. „Dostat se do bytu ke starším lidem není složité, jsou důvěřiví, často stačí říct, že potřebujete napít,“ řekla vyšetřovatelka Renata Proksová.

Pomoci seniorům mohou i v takzvaných Senior Pointech. Jeden z nich sídlí například na Mendlově náměstí v Brně. „Máme vlastního právníka, který seniorům může pomoci. Bohužel většinou je to až ex post a řešíme, jak se z toho dostat ven,“ řekl ředitel Senior Pointu Jakub Carda.

Policie apeluje na seniory i jejich blízké, aby podobné případy hned oznamovali. „Nahlášený je jen zlomek toho, co se každý den děje,“ domnívá se kriminalista Radim Čuřík. Senioři se kvůli studu na policii raději neobracejí.

S klienty řeší právník Senior Pointu hlavně podvodníky, kteří seniory donutili podepsat nevýhodné smlouvy. To byl letos případ i Marie Cimpflové.„Říkala jsem si, že se mně to nemůže stát, ale úplně hladce se mi to stalo. Přesto se člověk cítí tak trapně,“ řekla podvedená seniorka.

Letos policie na jižní Moravě řešila víc než padesát případů okradených nebo podvedených seniorů. Podvodníci se vydávali například za sociální pracovníky nebo zaměstnance plynáren a elektráren, případně použili legendy o vnucích v nouzi.