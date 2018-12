Hledaná Nela Jarkovská podle policejní databáze vypadá starší, na 16 nebo 17 let. Je hubená, měří zhruba 160 centimetrů, má zelené oči a hnědé dlouhé vlasy. Naposledy byla oblečená do černé bundy s kapucí a kožíškem, modrých elastických riflí, černého svetru a bílých tenisek. S sebou by měla mít malou černou kabelku s motivem růžové kytky.

Pokud by někdo dívku viděl nebo věděl, kde je, má volat na tísňovou telefonní linku 158.