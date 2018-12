Snížení věku pro uchazeče o práci u pražských strážníků nezabralo, odbory chtějí zavedení výsluh

Za první rok, kdy můžou městské a obecní policie nabírat i osmnáctileté uchazeče, se v Praze stal strážníkem jen jeden člověk z patnácti zájemců. Vyplývá to z policejních statistik. Dál tak v metropoli chybí více než tři stovky strážníků. Podle odborů snížení věkové hranice dlouhodobý podstav v řadách městské policie v hlavním městě nevyřeší. To by podle nich mohl zajistit až přehledný kariérní řád a zavedení výsluh.