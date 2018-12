V kraji je největší nemocnost na Opavsku. Nadprůměrně lidí s respiračními chorobami bylo i na Olomoucku

I přes pokles je nemocných v regionu více, než je republikový průměr. V Česku to je na 100 tisíc obyvatel 1190 nemocných. „Oproti minulému kalendářnímu týdnu došlo k vzestupu. Epidemiologická situace v ČR je ale klidná a odpovídá roční době,“ okomentovala celorepublikovou situaci Šebáková.

Prudký nárůst počtu respiračních onemocnění zaznamenali hygienici v Moravskoslezském kraji v posledním listopadovém týdnu. Nemocnost tehdy vzrostla o 21,5 procenta. Na 100 tisíc obyvatel tak připadalo 1417 nemocných. Podíl ošetřených kvůli akutním respiračním infekcím na pohotovostech dosáhl až více než 47 procent, nejvíce to bylo na Ostravsku.

Respirační choroby se nevyhýbají Olomoucku

Výrazně nad celorepublikovým průměrem vyčníval podle statistik počet osob s respiračními chorobami v Olomouci a Prostějově. Olomoučtí hygienici data za letošní 48. týden zveřejnili počátkem prosince. Na 100 tisíc obyvatel zde bylo hlášeno 1660, resp. 1532 nemocných. Naopak nejméně jich bylo v Přerově a Šumperku (966, resp. 741 nemocných na 100 tisíc obyvatel).

Největší nemocnost byla podle hygieniků u předškolních dětí do pěti let. Respirační choroby jsou naopak méně časté ve věkové skupině od 25 let.